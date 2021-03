SESSA AURUNCA. In viaggio con cocaina purissima, arrestato 44enne: dietro di lui l’ombra del clan

SESSA AURUNCA/CASTEL VOLTURNO – Continua senza sosta l’attività antidroga dei carabinieri che hanno tratto in arresto M.V., 44enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, pizzicato con la droga sulla statale Domiziana. Questa volta l’operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Sessa Aurunca, che avevano predisposto un posto di blocco a poca distanza dal ponte del Garigliano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina purissima, probabilmente acquistata tra Castelvolturno e Napoli.

Sostanza stupefacente che doveva essere rivenduta sul mercato del sud pontino, a corto di “roba” dopo la serie di arresti compiuti dai carabinieri di Formia nell’ambito dell’operazione Anni 2000 e non solo.