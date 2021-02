SESSA AURUNCA. Pericolo assembramenti a Carnevale. Ecco i divieti del commissario straordinario

Interdetti anche i veicoli in piazza…

SESSA AURUNCA – Il Commissario Straordinario Andrea Cantadori firma l’ordinanza n.4 del’11 febbraio 2021 al fine

di contenere i casi di contagio da coronavirus nel territorio aurunco . Con decorrenza dal giorno 11



febbraio e fino a diversa disposizione è vietata ogni forma di assembramento di persone nellepubbliche vie. Disposto altresì sempre nel medesimo lasso temporale l’obbligo di usare protezionidelle vie respiratorie negli spazi di pertinenza di luoghi o locali aperti al pubblico nonché deglispazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche dinatura spontanea e/o occasionale.

Nei giorni settimanali venerdì , sabato e domenica è vietata la

sosta dei veicoli in piazza XX Settembre e Piazza Tiberio dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Nei giorni di giovedì 11, domenica 14 e martedì 16 febbraio è vietato ai pubblici esercizi e agli

esercizi commerciali del territorio comunale di somministrare e vendere per l’asporto, se non nella

modalità di vendita con consegna a domicilio, le bevande alcoliche dalle ore 18.00 alle ore 5.00.

E’ parimenti vietato intrattenersi in tutte le piazze principali della città di Sessa Aurunca dalle ore 18

alle ore 5.00 così come ogni manifestazione, sfilata o corteo. Sarà infine vietata la vendita di

bombolette spray, schiuma e petardi notoriamente utilizzate nel periodo carnevalesco.

La violazione dei precetti contenuti nell’ordinanza commissariale comporterà a carico dei

trasgressori l’irrogazione di una sanzione pecuniaria con un importo variabile dai 25,00 ai 50,00

euro ad opera del Corpo della Polizia Municipale.