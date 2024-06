Sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia sulla 7bis. Uomo gravemente ferito

In corso le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco

MARCIANISE – Un terribile incidente si è verificato oggi, sabato, poco prima delle 18 sulla Strada Statale 7bis Nola-Villa Literno.

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura ha impattato contro il guardrail, sfondandolo e precipitando dal cavalcavia. È successo in prossimità dei depuratori.

Secondo le testimonianze dei presenti, il conducente sarebbe gravemente ferito ma vivo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta, che ora stanno lavorando al recupero dell’uomo dal fossato in cui è precipitato.