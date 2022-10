Sfondano il guard rail e volano giù dal cavalcavia. Gravi tre giovanissimi ricoverati al Cardarelli

E’ accaduto stanotte sulla 7bis. Due di loro sono stati ricoverati nell’ospedale napoletano, in gravi condizioni. Il terzo è stato trasferito al Moscati di Aversa

ORTA DI ATELLA Un volo drammatico giù dal cavalcavia della 7bis, e tre giovanissimi in ospedale. E’ accaduto stanotte: nell’auto precipitata nel vuoto tre ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, tutti di Orta di Atella, che sono stati poi ricoverati in ospedale. I due in condizioni più gravi, sono stati trasferiti al Cardarelli; l’amico, invece, al Moscati di Aversa. Più tardi aggiornamenti sulle loro condizioni.