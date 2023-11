Sfratto ad AVERSA, donna si infuria e lancia vasi dal balcone contro Polizia e ufficiali giudiziari

AVERSA – Lo sfratto di un appartamento in via Cilea, ad Aversa, si è trasformato in un lancio “olimpico” di vasi.

Da circa un anno due sorelle residenti nello stabile risultavano morose nel pagamento dei canoni d’affitto. Sul posto, per ottemperare all’ordinanza, si sono portati gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Napoli Nord, gli agenti del commissariato di Aversa e i Vigili del Fuoco. La donna si è barricata in casa e ha cominciato a lanciare vasi contro le forze dell’ordine.