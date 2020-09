Si accascia a terra colto da malore dopo una lite in strada

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Un uomo si sente male dopo una furiosa lite per strada e si accascia perdendo i sensi. E’ accaduto l’altro giorno in via Roma nel centro storico di Trentola Ducenta. Un uomo della zona ha discusso animatamente con un conoscente, non si conoscono i motivi , ma data la tensione e l’enfasi del momento dopo poco l’uomo ha perso i sensi in strada accasciandosi al suolo. Alcuni presenti hanno allertato i sanitari del 118 che prontamente giunti sul posto hanno trasportato l’uomo al Pronto Soccorso del Moscati di Aversa.