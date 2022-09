Si accascia al suolo mentre passeggia per strada, paura a MADDALONI

Ad accorgersi dell’uomo e ad allertare i soccorsi, i tanti passanti che in quel momento transitavano in zona

MADDALONI – Grande spavento, questa mattina in via Cucciarella, alla periferia della citt√† di Maddaloni. Un anziano si √® sentito male mentre percorreva, a piedi, la suddetta via accasciandosi al suolo. Ad accorgersi dell’uomo e ad allertare i soccorsi, i tanti passanti che in quel momento transitavano in zona. Affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni al momento non sembrerebbero destare preoccupazione.