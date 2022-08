Si addormenta sotto l’ombrellone e le portano via la bambina: dramma scongiurato grazie al coraggio di una turista del casertano

E’ accaduto su una spiaggia di Vasto

PIETRAVAIRANO – Uomo tenta di rapire bimba in spiaggia, dramma scongiurato grazie alla prontezza di una donna di Pietravairano. E’ accaduto su una spiaggia di Vasto dove una mamma si era assopita sotto l’ombrellone con a fianco la sua bambina. L’uomo si è avvicinato al lettino e ha portato via la piccola senza che il genitore se ne accorgesse. E’ stato invece notato da una donna di Pietravairano la quale ha prontamente inseguito l’uomo e lo ha bloccato con uno sgambetto facendolo cadere per poi abbandonare la piccola e darsela a gambe. La signora Angela, questo è il suo nome, ha così potuto riconsegnare la piccola tra le braccia della mamma.