Si avvicina il Black Friday. Ecco i regali di Natale più gettonati ai tempi del CORONAVIRUS

Si avvicina a grandi falcate il BLACK Friday, la giornata dei supersconti online che scatta il 27 novembre e, analizzando i prodotti già inseriti nei carrelli online degli utenti italiani nelle ultime settimane, gli acquisti vedranno in testa i regali di Natale per figli e nipoti, e, in particolare, Gamepad (+99,4%), le Console di gioco (+95,9%), i Lego (+50,1%), le Bambole (+47,8%) e i Videogiochi (+46,7%). A rilevarlo è idealo in un’analisi che l’Adnkronos ha potuto visionare.

Nel carrello di chi si collegherà per la celebre giornata dello shopping pre-natalizio – e che si tiene il giorno che segue quello del Ringraziamento negli Stati Uniti, il Thanksgiving (quarto giovedì di novembre) – gli analisti di idealo hanno rilevato che entreranno anche i prodotti utili per lo smart working, la didattica a distanza, l’intrattenimento a casa e la cura di sé, tra questi Tastiere Pc (oltre +200%), Notebook multimediale (+42,2%), Piastre per capelli (oltre +200%), Smartwatch (oltre +200%), Tute da jogging (+99,4%); Robot da cucina multifunzione (+110,8%) e Forni per la pizza (+81,9%). Secondo il portale internazionale di comparazione prezzi, gli italiani “hanno imparato a pianificare in anticipo i propri acquisti, soprattutto in vista di giornate frenetiche di sconti e promozioni come quelle che si stanno avvicinando, a cavallo del weekend tra il BLACK Friday e il Cyber Monday”. “In un anno caratterizzato dal boom dell’e-commerce, anche a seguito della pandemia di Covid-19 e delle recenti ulteriori misure di lockdown, prevediamo un incremento del ricorso a internet per l’acquisto di prodotti durante il prossimo BLACK Friday” commenta Filippo Dattola, Country Manager per l’Italia di idealo.

“Come sempre, il nostro consiglio è quello di arrivare preparati, scegliendo in anticipo cosa acquistare e confrontando sui vari shop il prezzo dei prodotti desiderati prima degli sconti, prefissandosi il prezzo ideale al quale si è disposti a comprare” suggerisce Dattola. “Sappiamo che le offerte e gli sconti pubblicati online durante queste occasioni di shopping possono incentivare gli acquisti molto più del necessario, per questo motivo -osserva infine il manager- sosteniamo che utilizzare dei comparatori di prezzi e delle funzioni per attendere il prezzo desiderato possono aiutare a risparmiare e effettuare acquisti consapevoli”.