Si dà fuoco cospargendosi di liquido infiammabile: 33enne muore dopo dieci giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Gina Ricciardiello, la giovane donna fu prima trasportata dalla clinica Pineta Grande e poi, con l’elisoccorso, in un ospedale di Genova dove, purtroppo, è spirata.

FALCIANO DEL MASSICO (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto: Gina Ricciardiello, 33 anni, è deceduta. La giovane che si trovava ricoverata presso l’ospedale di Genova a seguito delle gravi ustioni riportate dopo essersi cosparsa di liquido infiammabile tentando il suicidio. Fu soccorsa, poi trasportata prima alla Clinica Pineta Grande e poi a Genova dove era in coma farmacologioco. Ieri la notizia del suo prematuro decesso. Sotto shock la comunità, gli amici e familiari. Ecco alcuni messaggi scritti per lei. Danilo Pettenò: “Dinanzi ad alcuni avvenimenti a volte è meglio tacere e mettere tutto nelle mani di Dio ed è con il silenzio che ho accolto la brutta notizia di qualche settimana fa, solo vicinanza alla famiglia. Con la dolce preghiera di un’intera comunità, credo che tutti abbiamo sperato che la famiglia Ricciardiello ricevesse notizie positive ma così non è stato, oggi purtroppo una brutta notizia ha travolto Falciano: Gina non è più con noi. Io ci parlai a giugno, la ricordo sorridente, accogliente, simpatica, dolce, gentile, mi disse che da piccola veniva a comprare sempre “Cioè” da mio padre. E con la sua simpatia e dolcezza che voglio ricordarla.Signore accogli tra le tue braccia e dai tanta forza alla famiglia perché ne ha bisogno. Ed è proprio alla famiglia che vanno le mie più sentite condoglianze.”