Si fa fotografare mentre imbraccia un fucile. La foto social che indigna il web

Il caso segnalato dal parlamentare Borrelli

CASTEL VOLTURNO – Un ragazzo che imbraccia un fucile (non si sa se sia vero o finto) nella galleria Pinetamare a Castel Volturno e che si lascia immortalare in una foto. L’immagine è stata postata dal deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli attraverso i propri canali social. “Salve signor Borrelli, questo ragazzo che si fa fotografare armato a Pinetamare“, questo il messaggio ricevuto dal deputato.

La foto già presente a fine ottobre su un account Instagram con tanto di nome e cognome di chi l’ha postata, ma non si sa con certezza quando a quando risale. Un nuovo caso di propaganda sui social di stampo camorrista molto in voga in questi ultimi anni. Indignazione, ma anche paura, tra i cittadini.