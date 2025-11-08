Si finge carabiniere e truffa un anziano: smascherato 38enne casertano

Ha raggirato un 84enne fingendosi un sottufficiale dell’Arma e…

CASERTA – Si è finto un carabiniere per raggirare un anziano e farsi accreditare quasi 900 euro. Protagonista della truffa un 38enne della provincia di Caserta, denunciato dai veri militari dell’Arma dopo un’attenta attività investigativa.

Tutto è cominciato con un sms, ricevuto lo scorso 17 luglio da un 84enne del posto. Nel messaggio si segnalava un presunto addebito sospetto di 899 euro sulla sua carta di credito, con l’invito a contattare un numero di cellulare per chiarimenti. L’anziano ha chiamato e dall’altra parte della linea ha trovato un uomo che, spacciandosi per sottufficiale dei Carabinieri, lo ha convinto che si trattava di un tentativo di frode.

Con tono rassicurante ma deciso, il truffatore ha suggerito all’anziano di trasferire il denaro presente sul proprio conto verso un altro Iban “sicuro” per proteggerlo. Fidandosi, la vittima ha effettuato il bonifico. Solo dopo si è reso conto dell’inganno e si è rivolto ai Carabinieri.

Le indagini hanno consentito di risalire all’identità del truffatore, intestatario del conto su cui è finito il denaro.