Si finge direttore dell’ufficio postale e truffa una 79enne: ingente il bottino

Il raggiro con una telefonata

SPARANISE – Nelle scorse ore un’ennesima truffa ai danni di un anziana, 79 anni, è andata in scena a Sparanise. Contattata da un fantomatico direttore dell’ufficio postale il quale chiedeva di versare del denaro entro le 15:00 altrimenti suo nipote sarebbe stato tratto in arresto. Poco dopo la chiamata una donna si è presentata in casa dell’anziana, per ritirare il denaro richiesto telefonicamente, rubando anche gioielli e una Postepay nelle disponibilità della signora. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione locale. Proprio pochi giorni fa la procura di Santa Maria Capua Vetere è riuscita a chiudere un’indagine complessa che ha portato all’arresto di 10 indagati protagonisti di una gang specializzata nel raggirare anziani.