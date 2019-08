Si prepara a sfregiare moglie e figlia con l’acido. Arrestato in flagranza marito violento

MARCIANISE – Nella serata di sabato 24 agosto, in Marcianise, la Polizia di Stato ha arrestato in

flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia, un operaio incensurato, C.D.



di 36 anni, del posto. L’uomo, nei giorni scorsi si era reso responsabile diripetute violenze verbali e fisiche nei confronti della consorte tanto dacostringerla a ricorrere alle cure del locale Pronto soccorso ed indurla adabbandonare il tetto coniugale, insieme alle due figlie minori, la cui presenzanon gli aveva impedito di aggredire la compagna.In tali circostanze, però, la donna, pur richiedendo l’intervento delle forzedell’ordine, immediatamente intervenute, aveva minimizzato l’accaduto,riferendo che si trattava di liti determinate da futili contrasti familiari erifiutandosi di sporgere formale querela.Però, a seguito della decisione della donna di trasferirsi presso l’abitazione deigenitori, C.D. aveva iniziato a tempestarla di telefonate, minacciandolaesplicitamente di morte e di volerla sfregiare con l’acido, ribadendo le sueintenzioni violente anche alla figlia primogenita di nove anni.Le preoccupazioni della vittima erano alimentate dalla ostinata presenza neipressi dell’abitazione del marito, che transitava in continuazione a bordo dellasua vettura intorno allo stabile, spesso fermandosi in lunghi appostamenti senzarisparmiarle offese e minacce allorquando ella si affacciava al balcone.L’epilogo sabato sera quando la donna chiedeva nuovamente l’intervento delCommissariato di P. S. di Marcianise, riferendo che il marito, da alcune ore, abordo della sua vettura, si aggirava intorno all’abitazione dei genitori, dove eraospitata, e che, chiestole di affacciarsi, aveva mostrando platealmente attraversoil finestrino un flacone contenente dell’acido.Intervenuta tempestivamente “la volante” del Commissariato di Marcianise (CE)C.D. veniva bloccato, nonostante un vano tentativo di sottrarsi al controllo deipoliziotti che, a seguito di perquisizione estesa al veicolo, rinvenivanonell’abitacolo un flacone da un litro contenente del pericoloso acido solforico.La vittima evidentemente terrorizzata, questa volta, sporgeva formale denuncia,rivelando che, in realtà, già dopo pochi mesi dal matrimonio, il marito avevainiziato a vessarla fisicamente e psicologicamente, con percosse, insulti edumiliazioni continue. Pertanto, accertata l’abitualità degli abusi, d’intesa con ilpubblico ministero di turno presso la Procura di S. Maria C. V. (CE), anche allaluce delle modifiche normative che hanno introdotto recentemente il c. d.“codice rosso” per le vittime di “violenza di genere”, i poliziotti procedevanoall’arresto in flagranza per “maltrattamenti contro familiari” di C.D. il quale, altermine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la casa Circondariale di S.Maria C. V..Nella mattinata odierna, il G.I.P. presso il Tribunale di S. Maria C. V. (CE),condividendo pienamente le richieste della Procura della Repubblica, rilevandola correttezza dell’operato dei poliziotti del Commissariato di P. S. diMarcianise (CE), convalidava l’arresto ed applicava nei confronti del reo lamisura cautelare degli arresti domiciliari.