Si schianta con l’auto contro il palo: RAGAZZA 20ENNE AL PRONTO SOCCORSO

PIEDIMONTE MATESE – Una giovane automobilista di 20 anni è stata trasportata in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina a Piedimonte Matese. La dinamica vede coinvolta la sua vettura, che per cause ancora da accertare ha sbandato, ha colpito un palo laterale e successivamente si è ribaltata. L’incidente è avvenuto lungo via Monte Muta.

Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza del 118 è giunta sul posto e il personale sanitario ha prestato le prime cure alla ragazza prima di trasferirla in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi. Per ricostruire le cause dell’incidente, sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari.