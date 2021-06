Si schianta con l’auto contro un albero: 37enne in Rianimazione

PIETRAVAIRANO – Un 37enne di Pietravairano è finito in Rianimazione dopo un incidente stradale avvenuto lungo la strada panoramica di Vairano Patenora. A.G. è finito con la propria utilitaria contro una quercia: la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta. Il 37enne è stato portato nell’ospedale di Piedimonte Matese dove si trova ricoverato. I medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. Dopo 24 ore, è stata necessaria una seconda operazione per asportare la milza. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. La prognosi è riservata, indagano i carabinieri. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.