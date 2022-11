Si schianta contro il guard rail e abbandona l’auto: tamponamenti e feriti sulla strada del mare

Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato la Fiat Stilo, risultata poi scoperta da assicurazione. Diversi i feriti, non in pericolo di vita

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Incidente stradale, diversi i feriti. L’altra notte, un uomo in zona Varcaturo ha avuto un incidente stradale, poichè ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, una Fiat Stilo, andandosi a schiantare contro un guardrail. Il conducente, invece di aspettare i soccorsi è fuggito via, nel frattempo sopraggiungeva una vettura, un’Alfa 164 con a bordo un 38enne di Campomarino e la sua compagna 31enne di Quarto, che è stato fermato dall’automobilista incidentato, per segnalare l’ostacolo sulla carreggiata, quando arriva una terza auto, con a bordo una 50enne di Villaricca che perdeva il controllo del veicolo ribaltandosi e andando ad impattare contro la 164 dove all’interno c’era la 31enne di Quarto. L’auto di conseguenza ha creato un incidente a catena dove è rimasto coinvolto un altro automobilista, un 39enne di San Cipriano d’Aversa che era lì fermo. Per cui i soggetti coinvolti sono rimasti feriti, nessuno però sarebbe in pericolo di vita. Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno sequestrato la Fiat Stilo scoperta da assicurazione.