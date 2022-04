Si schiantano con l’auto contro un balcone. 5 giovani estratti dalle lamiere

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Auto con 5 ragazzi sbanda e si schianta contro un balcone, feriti. Ieri notte grande paura per le sorti di 5 giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che in via Montecorvino viaggiavano su una Fiat Panda di colore nero, hanno perso il controllo del veicolo finendo con lo schiantarsi contro un balcone, rimasti incastrati è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Aversa per estrarli e soccorerli. Sul posto le ambulanze li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale, il più grave un ragazzo di origine rumena trasportato al Cardarelli di Napoli, la situazione è grave, si prega per lui.