PORTICO DI CASERTA – Una giovane mamma si è sentita male dopo aver accompagnato la sua bambina a scuola. E’ successo questa mattina fuori il plesso elementare di Via Principe di Piemonte a Portico di Caserta. Soccorsa sul posto dagli operatori sanitari allertati dalle persone presenti, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.