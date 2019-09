VITULAZIO – Dramma ieri sera a Vitulazio nel bar Rewind in via Dante. Antonio Cioppa, 62 anni, bidello in pensione, ha accusato un malore ed è morto. Nel locale c’erano diversi clienti al momento del dramma. Inutili i soccorsi. L’uomo è stato stroncato ada un arresto cardiaco. Era molto conosciuto in paese: per anni aveva lavorato nell’istituto comprensivo di Vitulazio.