Si sposano, non pagano il ristorante e fuggono all’estero

Anche i genitori degli sposi sono volati in Germania.

E’ vero, la notizia non riguarda la nostra provincia, ma la vicina Frosinone. E non si tratta nemmeno di un fatto di poco conto, visto che gli sposi in questione sono scappati prima di pagare un banchetto di nozze per circa 70 persone. Parliamo, insomma, di migliaia di euro, circa 8mila. Sono queste le cifre del matrimonio di una coppia di novelli sposi che, al posto di saldare il conto, hanno optato per la fuga. Vittima della vicenda è un ristorante a Ferentino, tipico della Ciociaria tra Veroli e Boville Ernica, in provincia di Frosinone.

Increduli i proprietari che hanno tentato invano di telefonargli più volte e attenderli fino a sera. Nessuna risposta, però, dalla coppia. Lui un 40enne, piccolo imprenditore edile del posto, lei una 25enne con passaporto polacco, ma da tempo residente a Roma. Il posto dove festeggiare le nozze e far mangiare gli invitati lo aveva deciso da tempo. Per il menù avevano optato per portate a base di pesce. Come da prassi, al termine della prova avevano lasciato un acconto di qualche centinaio di euro, per poi lasciare i proprietari del locale con la promessa di pagare gli altri 8mila il mercoledì successivo allo sposalizio. I gestori del locale sono riusciti a risalire ai genitori dei novelli sposi, ma anche da loro non hanno ricevuto alcuna risposta. Così i ristoratori si sono diretti in caserma dai carabinieri e hanno presentato denuncia per insolvenza fraudolenta. È bastato poco per ricostruire gli spostamenti della coppia che, assieme ai genitori, sono andati in Germania, atterrando a Francoforte. Forse – si ipotizza – per proseguire il viaggio verso la Polonia dai suoceri della donna. Intanto, proseguono le ricerche delle forze dell’ordine.