Sindaco positivo al Covid: “Le mie condizioni di salute sono buone”

CERVINO – Positivo al Covid il sindaco di Cervino, Giuseppe Vinciguerra. Il primo cittadino ha voluto comunicare la sua positività a tutti i suoi concittadini attraverso i suoi canali social: “Cari concittadini, amici e familiari mi è appena giunto l’esito del tampone molecolare che mi ha confermato la positività al Covid-19 – ha detto il primo cittadino -. Le mie condizioni di salute sono buone, a parte una leggera febbre, in una situazione che intendo affrontare con una visione ottimistica e una forte volontà di ripresa. Continuerò a seguire gli impegni amministrativi, nei limiti che l’isolamento mi impone. E continuerò a seguire, con la stessa altissima attenzione, l’evoluzione dei contagi sul nostro territorio. Esorto la popolazione alla massima adesione alla campagna vaccinale, in un momento in cui il virus si diffonde velocemente, perdendo il suo vigore proprio grazie alle vaccinazioni”.