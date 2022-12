Sindaco sfiduciato, nominato il commissario

ORTA DI ATELLA – Giuseppe Guetta, prefetto in pensione, è il nuovo commissario che guiderà il Comune di Orta

di Atella dopo le dimissioni di 10 consiglieri comunali che hanno posto fine al mandato del sindaco Vincenzo Gaudino, eletto appena un anno fa. Per il comune al confine con la provincia partenopea, si tratta del terzo scioglimento in 14 anni, dopo quelli del 2008 e del 2019. Guetta, napoletano di 69 anni, sposato con due figli, è stato nominato dal Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, che ha formulato nel contempo al ministero dell’Interno la proposta di

scioglimento del consiglio comunale disponendo, al contempo, la sospensione del civico consesso.

In

passato Guetta ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario nel Casertano, in particolare nei comuni di Ailanoe Gallo Matese e di sub-commissario a San Prisco.Nel corso della sua carriera è stato anche commissario del Comune di Giugliano e due volte del Comune di Sulmona; a febbraio 2019 è stato commissario in Calabria al comune di Vibo Valentia e nel 2020 al comune di Scalea.