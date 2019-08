“Sono di CASAL DI PRINCIPE, dammi i soldi del telefonino che mi hai rotto”. Ragazzo tenta la truffa ad un automobilista fermo al semaforo

SANTA MARIA CAPUA VETERE/SAN PRISCO – (tp) “Sono di Casal di Principe, dammi i soldi del telefonino che mi hai rotto“, così ha tentato la truffa ad un 50enne di Santa Maria Capua Vetere F.Signore. E’ successo ieri sera, tra via Stellato e in via Carceri Vecchie, nei pressi del semaforo a S. Prisco. Il delinquente era a piedi e ha dato un colpo con la mano sull’auto del malcapitato, nell’istante in cui l’automobilista si fermava.

Era tutta una simulazione per chiedere, subito dopo, i soldi per la rottura di un telefonino con il vetro già lesionato che probabilmente faceva parte della “sceneggiata” ben architettata dal giovane. Per fortuna il 50enne non ha avuto nessun timore da quelle frasi intimidatorie del truffatore e quando ha detto “Sto chiamando i carabinieri“. A quel punto, il delinquente è scappato a piedi.