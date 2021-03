Chi sono Stefania, Ilaria e Valentina, le tre ragazze casertane protagoniste a C’E’ POSTA PER TE

CASAGIOVE – Una storia molto triste, di quelle che speri di non ascoltare mai, ma poi, invece, arriva la forza di andare avanti, di non fermarsi davanti alle avversità che l’esistenza ti pone dinanzi. Potrebbe essere questo l’incipit della storia di Stefania, Ilaria e Valentina, le tre sorelle di Casagiove rimaste orfane e che sono finite nel programma di Maria De Filippi C’è Posta per te (PER IL VIDEO CLICCA QUI).

Le ragazze hanno perso i genitori in giovane età, ritrovandosi sole e dividendosi tra Casagiove e Marcianise. Una lontananza, seppur minima, che mai ha scalfito il loro amore. E la storia, per quel che può valere, ha colpito tutti, compresa Alessandra Amoroso e il gruppo Mediaset, che ha fatto loro un dono in denaro