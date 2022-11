Sorpasso mortale sull’Appia. Travolse e uccise giovane finanziere, noto avvocato finisce sotto processo

Alla guida della sua vettura, una Bmw Gt520, il professionista, mentre percorreva l’Appia in direzione Sessa-Teano, entrò in collisione con la vettura condotta dal maresciallo delle fiamme gialle.

CASERTA/TEANO Un sorpasso fatale, costato la vita ad un giovane finanziere. Deve rispondere del reato di omicidio colposo l’avvocato casertano Mario Antimo Cristofaro che, nel settembre del 2017, alla guida della sua vettura, una Bmw Gt520, mentre percorreva l’Appia, in direzione Sessa-Teano, entrò in collisione con la vettura condotta dal maresciallo delle fiamme gialle, Terenzio Russo, causandone la morte. La famiglia Russo si è costituita parte civile (il maresciallo lasciò, tra l’altro, la giovane moglie ed una bambina di appena pochi mesi), mentre la nuova udienza, prevista ieri, è slittata al prossimo gennaio per un difetto di notifica. I difensori del legale casertano imputato sono Giuseppe Stellato ed Ernesto De Angelis. Il collegio difensivo che, invece, assite la vedova e la figlia di Russo, che si sono costituite parte civile, è formato dagli avvocati Giusi Caparco, Fabrizio e Giovanna Zarone.

Il tragico incidente scosse la comunità di Teano, il maresciallo era originario di San Marco di Teano, ed in molti attendono l’esito di questo processo.