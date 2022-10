Sorprendono i ladri nella loro abitazione, coniugi aggrediti e derubati

Pomeriggio di terrore per la coppia che ha trovato, all’interno della propria casa, una gang di criminali. Indagini a tutto campo dei carabinieri.

CAPUA Sono stati aggrediti da alcuni malviventi che si erano introdotti nella loro abitazione. Giornata di terrore per due coniugi malmenati da una banda di delinquenti introdottisi nella loro casa in via Brezza a Capua. I criminali si sono poi dati alla fuga sull’Audi A4 di propriet√† della coppia che ha poi allertato i carabinieri. I militari stanno ora svolgendo le indagini di rito per risalire alla gang che, in ogni caso, pare sia riuscita a portar via una cassaforte.