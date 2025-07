Sorpresi a rubare pedane da un supermercato: arrestati due residenti di SAN NICOLA LA STRADA

Beccati in flagranza di reato

CURTI – Sono stati colti sul fatto mentre caricavano, a bordo della loro Opel Astra station wagon di colore grigio, alcune pedane appena sottratte dal magazzino di una nota catena di supermercati.

L’episodio è avvenuto nella notte in via Nazionale Appia, a Curti, dove i carabinieri della Stazione di San Prisco sono intervenuti in seguito a una segnalazione per furto in atto.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo di 48 anni e una donna di 45, entrambi residenti a San Nicola La Strada, mentre erano intenti a caricare il materiale rubato. Secondo quanto accertato, i due avevano forzato la sbarra che delimita l’accesso al magazzino merci del supermercato, così da poter posizionare l’auto in modo da agevolare le operazioni di carico.

Nel corso della perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni strumenti utilizzati per compiere il furto: guanti da lavoro, un martello del tipo “mazzola” e una bobina in ferro zincato.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione.

Il furto di pedane in legno rappresenta un fenomeno in crescita, alimentato dalla criminalità comune. Questi materiali, infatti, sono molto richiesti nel mercato nero, generando ingenti profitti illeciti e provocando gravi danni alla logistica e all’economia delle aziende coinvolte.

L’arresto avvenuto nella notte testimonia l’attenzione costante e l’efficace azione di contrasto da parte dei Carabinieri verso questa tipologia di reati, che compromettono l’efficienza operativa e la sicurezza delle attività commerciali.