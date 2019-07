REGIONALE – Diversi gli interventi ed i controlli dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesarchio.

A Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, personale del locale Comando Stazione CC segnalava all’Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, un 22enne di San Nicola La Strada poiché sorpreso in possesso, per uso personale, di 1 dose di cocaina.



A Forchia, invece, è stato segnalato un 20enne di San Felice a Cancello sorpreso in possesso anch’egli, per uso personale, di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.Tutta la sostanza stupefacente scoperta è stata conseguentemente sottoposta a sequestro amministrativo.