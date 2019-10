Non si ferma all’alt, sorpreso con la cocaina. Arrestato pusher 37enne

FORCHIA (BN) – I Carabinieri della Stazione di Cancello, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, in viale Forche Caudine a Forchia (BN), hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U., di S.C. 37 anni residente a Forchia.

I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo dell’autovettura sulla quale viaggiava l’arrestato e, atteso il fare sospetto dello stesso che in un primo momento non ottemperava all’alt imposto dai carabinieri, cercando di eludere il controllo, hanno eseguito la perquisizione veicolare e personale, rinvenendo, nella sua disponibilità, una busta in cellophane contenente tre dosi di cocaina per un peso complessivo di gr. 21,15, un bilancino di precisione e 250 euro in banconote di vario taglio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

S.C. è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.