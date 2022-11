Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina. Arrestato

SAN NICOLA LA STRADA – La notte scorsa i carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, in quel centro, nei pressi di via E. Fermi, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un sessantunenne residente a Caserta.

L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre cedeva un involucro contenente cocaina, per un peso di 0.5 gr., ad un avventore subito identificato e segnalato per la relativa violazione amministrativa.

L’arrestato, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma in contanti di euro 170,00. Inoltre, i carabinieri, insospettiti dal suo fare sospetto, hanno ispezionato l’area circostante rinvenendo ulteriori due involucri, dei quali lo stesso si era liberato pochi istanti prima, contenenti la medesima sostanza stupefacente.

La

cocaina rinvenuta, per un peso totale di gr. 1,5, unitamente al contante ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro.

Il sessantunenne è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.