Sorpreso in piazza, ma è ai domiciliari. Arrestato 53enne

CALVI RISORTA – In Calvi Risorta, i carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, Luigi CALLIFUOCO, 53 anni, del posto.

L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma che lo hanno notato in quella piazza Giuseppe Zona mentre vagava per il paese senza alcuna autorizzazione. Il CALLIFUOCO, il 10 marzo 2019, fu sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di S. Maria C.V. – ufficio esecuzioni penali – a seguito di arresto per estorsione.

L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.