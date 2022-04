CASTEL VOLTURNO – In Castel Volturno, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto e posto ai domiciliari un 43enne del luogo. L’uomo, nonostante fosse gravato da provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, emessi a sua carico per maltrattamenti in famiglia, è stato fermato mentre era all’interno del cortile dall’abitazione familiare.