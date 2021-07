Sorvegliato speciale viola l’obbligo di soggiorno. Arrestato 30enne russo

CESA – Durante la mattinata odierna, in Cesa, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 30enne di origini russe. L’uomo, nonostante sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato sorpreso nel territorio del comune di Cesa. L’arrestato è stato sottoposto alla misura pre-cautelare della custodia domiciliare presso la propria residenza in attesa di giudizio direttissimo.