Sospesa l’erogazione idrica. Giovedì chiusi gli uffici comunali e tre scuole

CESA – Pubblichiamo la nota del sindaco di Cesa Enzo Guida con la quale è stata disposta la chiusura, per la giornata di giovedì 29 ottobre, degli uffici comunali, della scuola dell’infanzia “Angeli di San Giuliano”, della scuola “Bagno” e della succursale dell’istituto alberghiero “Drengot”.

IL SINDACO

Vista la nota di Acqua Campania del 21 ottobre 2020, con la quale si comunica che il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 8:30 alle 18:30 sarà sospesa la fornitura idrica su tutto il territorio comunale per procedere alla sostituzione delle apparecchiature idrauliche e dei misuratori idrici GENERALI (NON QUELLI NELLE CASE).

Dato atto che gli uffici comunali saranno impossibilitati al funzionamento anche per motivi igienico-sanitario, mentre saranno assicurati i servizi essenziali ed imprescindibili per l’utenza,



ORDINAla chiusura degli Uffici Comunali nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020DISPONEche durante il periodo di chiusura siano garantiti i servizi minimi essenzialiIl comando VV.UU. svolgerà servizio regolarmente.

🔴🔴🔴Per le stesse ragioni è stata disposta la chiusura della scuola dell’Infanzia “Angeli di San Giuliano”, della suola media “Bagno” e della succursale “Drengot” dell’Istituto Alberghiero🔴🔴🔴

🟢🟢🟢Sentito per le via brevi il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, la sede della scuola primaria “Rodari” resterà aperta, per alcune esigenze di servizio e considerato lo svolgimento della Didattica a Distanza.