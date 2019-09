Sostegno alle famiglie con disabili. Inaugurazione della sede dell’associazione IdeaChiara Onlus

SAN NICOLA LA STRADA – Lunedì 30 settembre alle ore 18, in Via IV Novembre 20, a San Nicola la Strada, si svolgerà l’inaugurazione della sede operativa del comitato IdeaChiara Onlus, associazione no-profit costituita nel 2013 con l’intento di svolgere attività di assistenza, formazione e beneficenza in favore delle famiglie con persone disabili per patologie gravi o gravissime.

IdeaChiara nasce per volontà della famiglia di Michele Tarallo, presidente del comitato e direttore artistico, ma soprattutto papà di Chiara, nata il 14 dicembre 2008 e deceduta l’11 aprile 2019, affetta da una grave cerebro-lesione e da un’epilessia farmaco resistente. Chiara non parlava, non camminava, non si muoveva intenzionalmente. Ogni giorno soffriva di crisi epilettiche per le quali la combinazione dei farmaci e delle terapie riabilitative erano solo un rimedio apparente, ciononostante Chiara comunicava.

Oggi, l’apertura della prima sede dell’associazione, che porta il suo nome e che ha visto il contributo volontario, umano e fisico dei papà dei compagni di classe di Chiara, sensibilizza le persone su tematiche sociali, utilizzando strumenti artistici come il teatro sociale, spettacoli, laboratori di teatro e di cinema, ma anche assistenza, sostegno e formazione alle famiglie con persone disabili. Durante l’anno, infatti, sarà possibile iscriversi ai laboratori di teatro, di scenografia e costumi teatrali e ai corsi di scrittura creativa aperti a bambini, ragazzi e adulti.

Dicevamo, dunque, che i papà e le mamme dei compagni della piccola Chiara, molti di loro già soci, ognuno a suo modo, hanno contribuito alla nascita di questa nuova e splendida realtà. Chi, a titolo totalmente gratuito, ha ristrutturato il locale, chi ha lavorato per mettere in piedi il buffet per l’inaugurazione, qualcun altro, in modo silenzioso e generoso, fin da subito, ha sostenuto non solo l’associazione, ma soprattutto i bisogni di Chiara. Insomma, una solidarietà viva, vera. Dal cuore d’oro.

Lo scopo principale dell’associazione è quello di venire incontro alle famiglie, all’interno delle quali ci può essere una persona disabile, prospettando le problematiche che si troverà ad affrontare, in maniera leggera e generando nuovi modi di viverle attraverso il sorriso e l’accettazione serena, processo fondamentale per chi viene inevitabilmente catapultato in nuovi e inaspettati ambienti sociali, con i quali doversi relazionare, e nella stragrande maggioranza dei casi doverlo fare per l’intera durata della vita della persona disabile: la frequenza giornaliera ai centri di riabilitazione per le terapie, le visite di ricovero o ambulatoriali presso ospedali e strutture clinico-sanitarie per le cure, per i controlli periodici del quadro clinico e psichico, nonché per i necessari interventi chirurgici; e per i bambini, laddove siano presenti sul territorio e la gravità della persona lo consenta, anche frequentare la scuola e associazioni come IdeaChiara, dove insieme a tantissime persone, poter assaporare la vita con sorriso e serenità.