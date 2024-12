Spaccia in un negozio di MADDALONI mentre è in semilibertà: ARRESTATO

Nel locale commerciale della sua compagna sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 20 grammi di cocaina, nascosti in una custodia per occhiali

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 34enne, originario della provincia di Napoli, per detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti.

Poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito delle attività per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’uomo, mentre stava scontando altra pena in regime di semilibertà, misura che consente di trascorrere parte del giorno all’esterno del luogo di detenzione per partecipare ad attività lavorative. Durante la perquisizione nel locale commerciale di Maddaloni in uso alla compagna, sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 20 grammi di cocaina, nascosti in una custodia per occhiali.

L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.