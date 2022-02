Spaccio alla Rotonda di SAN NICOLA. Arrestato pusher

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente un cittadino extracomunitario di origine gambiana, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, già gravato da numerosi precedenti di polizia, anche specifici.

L’operazione di polizia è stata realizzata dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta nell’ambito dei servizi predisposti per il contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Sezione “Antidroga”, nel corso di attività di osservazione effettuata nei pressi della “Rotonda” di San Nicola la Strada, individuavano l’uomo mentre cedeva “hashish” ad un acquirente. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il cittadino extracomunitario veniva trovato in possesso di ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, occultata negli slip, già suddivisa in “stecche” pronte per essere vendute, nonché della somma di 115,00 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane acquirente, sottoposto a controllo, consegnava spontaneamente agli agenti la “stecca” appena acquistata.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il soggetto è stato dichiarato in arresto ed associato alla Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere in attesa del rito direttissimo. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura come utilizzatore di sostanze stupefacenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste.