Spaccio di droga sull’asse Scampia-Mondragone: cinque condanne in appello. I NOMI

Rideterminate le pene inflitte in primo grado.

MONDRAGONE Sconto di pena per i cinque imputati, condannati, comunque, anche in appello. La Seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli, presieduta da Maria Francica, ha rideterminato le pene nei confronti dei cinque finiti nell’inchiesta condotta dai carabinieri di Mondragone e coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, relativa al traffico di droga a Mondragone e a Castel Volturno.

La Corte ha comminato 7 anni e 3 mesi per Fabio Orveto, 44enne di Mondragone, 5 anni e 6 mesi di reclusione per Carmine D’Amora di Napoli; 4 anni e 11 mesi per Raffaele Pagliuca,

30enne di Mondragone, 3 anni e 10 mesi per, 34enne di Castel Volturno e 3 anni e 4 mesi per, 26 enne di Mondragone.

L’indagine, partita nel 2020, consentì di ricostruire l’attività spaccio a Mondragone e Castel Volturno. Grazie alle dichiarazioni di un tossicodipendente, furono individuati gli imputati che acquistavano la droga a Scampia per poi rivenderla sul litorale domizio.