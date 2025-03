Lo spaccio di hashish e cocaina, nella città del Foro. Acquirente in aula: “Non mi rifornivo nelle palazzine Noviello”

Escusso l’acquirente fermato nel corso del blitz

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono comparsi davanti alla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giuseppe Meccariello con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro, Vittorio Merola detto bengala, 21enne sammaritano e Antonio Pio Salemme, detto o’ biondo, 22enne, accusati di spaccio di stupefacenti nell’area del centro storico di Santa Maria Capua Vetere.

“Non mi rifornivo nelle palazzine Noviello, la droga la prendevo altrove”. è quanto dichiarato nel corso dell’ udienza dall’ assuntore fermato nel corso dei blitz .

Nel collegio difensivo gli avvocati Antonio Daniele, Antonio Izzo, Carlo De Stavola. Si torna in aula verso la fine del mese di aprile per l’escussione di Salvatore Merola.

Nel blitz eseguito dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere vennero coinvolti Cristian D’Ambrosio, 24enne di Santa Maria Capua Vetere; Elsamahy Gossam Eldsouky Mohamed, 26enne nato in Libia; (entrambi hanno potato per il rito abbreviato); Luigi Martucci, 21enne di Santa Maria Capua Vetere; Alessandro Viviani, 26enne di Santa Maria Capua Vetere (per lui pena patteggiata); Antonio Merola, 26enne di Santa Maria Capua Vetere; Salvatore Merola, 30enne di Santa Maria Capua Vetere; Gennaro Barbato, 26enne di Capua; Antonio Roberto Belloni, 27enne di Santa Maria Capua Vetere; Riccardo Di Mauro, 55enne di Succivo e Alessandro Pellegrino, 32enne di Capua.