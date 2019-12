Spara ai ladri con un fucile. Ma l’arma era del padre deceduto e lui finisce in caserma

SANT’ANGELO IN FORMIS (CAPUA) – Ha sparato con un fucile che aveva in casa per spaventare i ladri che stavano tentando di compiere un furto. E’ successo ieri sera, 25 dicembre, in via della Libertà a Sant’Angelo in Formis. Luomo P.B. è riuscito a mettere in fuga i malviventi. I carabinieri accorsi sul posto hanno verificato però che il fucile era intestato ed era denunciato, al tempo con regolare porto d’armi, dal padre dell’uomo che poi ha sparato. Padre, peraltro, tra l’altro deceduto. Per questo motivo, P.B. ha dovuto seguire i militari in caserma per chiarire la situazione.

Resta il dato di una microdelinquenza che non si è fermata nemmeno nel giorno di Natale, creando problemi e preoccupazioni alle persone che neppure in questa giornata sono riuscite a stare tranquille in casa propria.