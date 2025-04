SPARATORIA AL CENTRO COMMERCIALE. Ecco, punto per punto, il delicato intervento chirurgico a cui è stato sottoposto uno dei cugini Visone

Ha lavorato l’equipe del dott. Di Maggio. Estratti due proie

Questa mattina, per cause ancora da stabilire, è avvenuta una sparatoria nel centro commerciale l’elefantino di Alife. Sono stati colpiti con arma da fuoco 2 imprenditori della zona, entrambi trasportati presso il PS del PO dell’Ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. Uno dei due feriti è stato prontamente sottoposto dall’equipe ortopedica, guidata dal direttore dott. Bruno Di Maggio e dai dottori Mercurio e Scaravilli, gli anestesisti Di Lullo e Cecere, lo strumentista Pezone gli infermieri Di Caprio e Testa e il TSRM Sansone, un delicato e complesso intervento di osteosintesi a cielo chiuso per una frattura esposta dell’ arto inferiore. L’intervento, da poco terminato, è riuscito perfettamente ed il paziente è attualmente degente nel reparto di Ortopedia del nosocomio matesino per il prosieguo delle cure.

Durante l’intervento i chirurghi dr.ssa Fiorillo e Natali hanno provveduto anche all’estrazione di un altro proiettile ritenuto a livello della schiena del paziente.