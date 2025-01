SPARATORIA alla sala slot: la vittima è un giovane casertano

LUSCIANO – Nel tardo pomeriggio di oggi, una sparatoria ha scosso l’area adiacente a una sala slot nei pressi del Parco Emini.

Il giovane A. Z., rimasto coinvolto nell’incidente, è stato colpito a un ginocchio, fortunatamente in modo non grave, ma dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.

I carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi della compagnia di Aversa, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’accaduto per avviare le indagini e raccogliere testimonianze.

Sebbene la dinamica dell’episodio non sia ancora chiara, le prime informazioni raccolte sembrano escludere il coinvolgimento della criminalità organizzata. Le ipotesi degli inquirenti, infatti, tendono a suggerire che l’episodio possa derivare da un conflitto personale tra il ferito e l’aggressore.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e per identificare l’autore del gesto. Le indagini sono in corso.