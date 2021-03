CASERTA – Chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi per Giuseppe Papantuono, accusato dell’omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, carabiniere ucciso a Cagnano Varano il 13 aprile 2019. La Procura di Foggia (pm Laura Simeone e Ludovico Vaccaro) ha chiesto ulteriori 5 anni per il tentato omicidio del militare Pasquale Casertano che quella mattina era di pattuglia insieme alla vittima. Sentenza prevista entro fine maggio.