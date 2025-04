Spari da auto in corsa durante la processione, feriti due uomini

Le vittime sono state subito soccorse e trasportate in ospedale

Attimi di terrore nel pomeriggio di ieri a Napoli, durante la tradizionale processione in onore della Madonna dell’Arco. Due uomini, rispettivamente di 23 e 31 anni, sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta al culmine di una lite, nata – secondo una prima ricostruzione – tra alcune donne.

Nel caos della discussione, un individuo ha estratto un’arma da fuoco e ha esploso diversi colpi, colpendo i due uomini. Le vittime sono state subito soccorse e trasportate in ospedale: uno è stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Ponticelli, l’altro al Vecchio Pellegrini. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, che stanno lavorando per identificare l’autore della sparatoria. Al momento, le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle indagini, finalizzate a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni del gesto.

La processione, molto partecipata dai fedeli, è stata bruscamente interrotta, lasciando la comunità sconvolta per l’accaduto.