SPECIALE ELEZIONI. Tutti i 14 candidati del centrodestra negli uninominali Camera Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Incredibile: c’è anche l’uomo di De Fransciscis 22 Agosto 2022 - 15:56

Qualche nome sorpredente, nel capoluogo corre la senese Giorgianni, la leader di tutti i risparmiatori truffati dal Montepaschi. In quota Fratelli d’Italia Cangiano ad Aversa CASERTA – Ufficializzati i candidati del centrodestra alle prossime elezioni politiche, fissate per il prossimo 25 settembre. Qualche sorpresa c’è. Modifichiamo la logica dei numeri e partiamo da Campania 2, visto che si tratta della circoscrizione che ci riguarda, raaccogliendo le candidature delle province di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento. Come sanno ormai riteniamo a memoria i nostri lettori per le volte che lo abbiamo scritto, si tratta di una circoscrizione che esprime sempre per quanto riguarda la Camera, ugualmente 7 collegi. Partiamo dal collegio uninominale numero 1 denominato Aversa che comprende 52 comuni. Candidato del centrodestra sarà Gimmy Cangiano, quota Fratelli d’Italia così come annunciato già ieri sera da CasertaCe. Il collegio comprende i comuni, oltre a quello di Aversa, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Cellole, Cesa, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Frignano, Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Lusciano, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Presenzano, Riardo, Rocca d’Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, San Pietro Infine, Santa Maria La Fossa, Sant’Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Villa di Briano e Villa Literno. Collegio numero 2 Caserta, candidata Carmen Letizia Giorgianni, in quota Fratelli d’Italia, in prima linea a fianco ai risparmiatori dopo il crack del Monte dei Paschi di Siena, ripianato com’è noto da un mega finanziamento statale. La Giorgianni dovrà acclimatarsi nei 23 comuni comprendenti questo collegio. Oltre a Caserta, c’è quello di Arienzo, Bellona, Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Castel Morrone, Cervino, Curti, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni, Vitulazio. Al collegio uninominale 03 denominato Benevento il centrodestra schiererà, Francesco Maria Rubano, in quota Forza Italia, coordinatore provinciale sannita del partito di Berlusconi, pupillo di Fulvio Martusciello e di Antonio Tajani, nonchè sindaco del piccolo comune di Puglianello. Rubano si cimenterà in un collegio con numerosissimi comuni. Dato che si tratta di centri quasi tutti medio piccolo. Un collegio misto che comprende tutti e 78 i comuni della provincia di Benevento. Ricapitolando, i già citati 78 della provincia di Benevento, più 28 della provincia di Caserta raggruppati tra il Matese e il medio Volturno. Sono Ailano, Airola, Alife, Alvignano, Amorosi, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baia e Latina, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Caiazzo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Capriati al Volturno, Casalduni, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castelfranco in Miscano, Castello del Matese, Castel pagano, Castelpoto, Castelvenere, Castel Vetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, (comune di Mastella), Cerreto Sannita, Ciorlano, Circello, Colle sannita, Cusano Mutri, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontegreca, Forchia, Formicola, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Gallo Matese, Ginestra degli Schiavoni, Gioia Sannitica, Guardia Sanframondi, Letino, Liberi, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Puglianello, come detto prima, comune in cui Rubano è sindaco, Raviscanina, Reino, Ruviano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Gregorio Matese, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo,San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sant’Agata de’ Goti, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Valle Agricola e Vitulano. Nel Collegio 4 eliminato Avellino in campo Gianfranco Rotondi, centrista ma candidato direttamente da Fratelli d’Italia. La sua campagna elettorale si svilupperà, oltre che nella città capoluogo dell’Irpinia anche ad Aiello del sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Caprigia Irpina, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Casteldreanci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Flumeri, Fontanarosa, Forino, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Luogociano, Manocalzati, Marzano di Nola, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro, Morra de Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola serra, Quadrelle, Quindici, Roccasanfelice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Manno sul Calore, San Marino Valle Caudina, San Michele di serino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Torrioni, Treviso, Tufo, Vallata, Valle Saccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina e Zungoli. Collegio 05 Scafati, Imma Vietri. Indicata da Fratelli d’Italia e che ultimamente ha svolto l’incarico di commissario cittadino a Cava de Tirreni, comune che però non fa parte del suo collegio e che abbraccia invece tutta la costiera amalfitana, cioè Amalfi, Furore, Maiori, Positano, Cetara, Praiano, Ravello. Oltre a questi comuni, si va verso il confine della provincia di Napoli, Angri, naturalmente a Scafati, a Pagani, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Poi c’è l’area sarnese con il comune di Sarno, quello di San Marzano sul Sarno, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Rocca Piemonte, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Siano, Tramonti, e Vietri sul Mare, arrivando in questo modo a pochissimi chilometri della citata Cava dei Tirreni. Nel collegio numero 6, il penultimo di Campania 2, denominato Salerno, si candida Giuseppe Bicchielli. Troviamo una vecchia conoscenza casertana, oggi nel centrodestra, nel 2005 uomo di fiducia di quell’autentica armata Brancaleone che per poco non costò all’allora presidente della provincia Sandro De Franciscis, prima Udeur di Mastella, poi Pd, un clamoroso arresto, prima della decisione di raggiungere l’esilio di Lourdes. Ora in quota centrista l’inossidabile Bicchielli sin candida a Salerno, collegio che contiene anche i comuni di Acerno, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, cava de’ Terreni, l’universitaria Fisciano, Giffoni Sei casali, Giffoni Vallepiana, Mercato San Severino, Montecorvino Pigliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzaro, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte. Ultimo collegio della circoscrizione Campania 2, il numero 07 che è anche il 14esimo considerando l’intera regione, cioè la circoscrizione Campania 1 oltre a quella di Campania 2. Viene considerato un collegio blindato per il centrodestra che schiera anche un candidato fortemente radicato sul territorio, cioè il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, più volte da noi citato negli ultimi giorni. Oltre al comune di Eboli, questo collegio,che abbraccia tutto il Cilento contiene quello di Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Camagna, Campora, Cannalonga, Capaccio Paestum, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castel Civita, Castellabbate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omigliano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, Rufo, Santa Mariana, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Santo Menna, Sanza, Sapri, Sassano, Serra Mezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati. CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA1 Poi, ci sono gli altri 7 collegi uninominali, appartenenti alla circoscrizione di Campania 1, che raccoglie invece la provincia di Napoli. Sempre rimanendo all’uninominale, il centrodestra, nel collegio numero 1 di Giugliano, comprendente anche Bacoli e tutti comuni dell’isola di Ischia cioè Barano, Casamicciola, Forio e lo stesso comune Ischia oltre a quello di Lacco Ameno, abbraccia anche l’isola di Procida e, allo stesso tempo il comune di Monte di Procida che com’è noto non è ubicato nel perimetro dell’isola. E ancora, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Villaricca, Pozzuoli, Calvizzano, Marano di Napoli. Domenico Brescia, consigliere comunale a Napoli di Forza Italia, ovviamente all’opposizione del sindaco Gaetano Manfredi. Maria Rosaria Rossi, nativa di Piedimonte Matese, trapiantata a Roma, significativo esponente del cerchio magico di Silvio Berlusconi, viene schierato nella circoscrizione Campania 1 collegio 02, che ha come suo nome guida quello di Fuorigrotta e che comprende l’area storica di San Ferdinando, tutta la zona di Chiaia, il quartiere di San Giuseppe e quelli di Montecalvario, Avvocata, Stella, San Lorenzo, Mercato, Pendino, Porto, Posillipo, Bagnoli, per l’appunto Fuorigrotta e le aree circostanti cioè Pianura, Soccavo e Chiaiano. Vedremo come si comporterà e cosa dirà la Rossi che probabilmente entra in quota Noi Moderati, precisamente in quota Maurizio Lupi, anche se, qualora si fosse registrato un veto da parte di Forza Italia, sicuramente questa candidatura sarebbe saltata. Evidentemente le sezioni che portarono la Rossi, al tempo in grande concordia con Francesca Pascale e la famiglia Cesaro al punto da essere nominata per un periodo, anche commissaria provinciale del partito a Caserta, sono state superate o quantomeno non hanno costituito argomento troppo rilevante da determinare una levata di scudi dei berlusconiani. Alla Napoli 3 scende in campo Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma, candidato da Fratelli d’Italia nella coalizione di centrodestra nel collegio di Napoli 03 denominato San Carlo All’Arena e contenente diverse aree della città e cioè Vicaria e l’area borghese del Vomero, dell’Arenella. Riscendendo nel cuore della città, c’ è anche Poggioreale, la zona industriale, Piscinola, Secondigliano, Scampia, San Pietro a Patierno, Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Come si vede, da un lato c’è il Vomero, dall’altro lato c’è la Napoli più problematica, quella afflitta dal cancro della camorra. Un prefetto con significative esperienze di polizie, inserito in un collegio in cui le problematiche legate all’insediamento capillare della criminalità organizzata (Secondigliano, Scampia, Miano, san Giovanni a Teduccio) sono assolutamente evidenti. Nel collegio 04 denominato Casoria, Monica Maisto. Si tratta di un collegio molto popoloso che mette insieme i comuni dell’area nord, a partire da Afragola, e proseguendo con Arzano, Caivano, Cardito, Casandrino, Casavatore, ovviamente Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, (al confine con la provincia di Caserta), Grumo Nevano, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Sant’Antimo. Ad Acerra, collegio uninominale 05, come già abbiamo scritto nei giorni scorsi, si candiderà Tina Donnarumma, in quota Lega. I comuni interessati, oltre a quello capofila di Acerra, sono Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Volla. Al collegio uninominale numero 06 Somma Vesuviana, Marta Schifone responsabile dipartimento professioni Fratelli d’Italia. Si tratta della figlia del missino, poi alleanzino di lunghissimo corso Luciano Schifone. Il collegio comprende i comuni , oltre a quello di Somma Vesuviana, Boscoreale, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano. Collegio numero 7-Torre del Greco, candidata Annarita Patriarca, attualmente capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia, figlia di Francesco Patriarca, per gli amici “Ciccio ‘a promessa”, storico esponente della cosiddetta Corrente del golfo, capitanata da Antonio Gava ed Enzo Scotti. La Patriarca, ex moglie dell’ex sindaco di San Cipriano d’Aversa Enrico Martinelli, si batterà in un collegio che oltre alla città di Torre del Greco che, ricordiamo, è la terza per popolazione della Campania, dopo Napoli e Salerno, comprende anche i comuni Agerola, Anacapri, Capri, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, comune di residenza di Annarita Patriarca che ne è stata anche sindaco, promuovendo una giunta in cui, spesso e volentieri entravano a far parte anche persone di Caserta e provincia, di area forzista e cosentiniana in particolare. E ancora Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sant’Antonio Abate, Sorrento, Torre Annunziata, Trecase e Vico Equense.