Spiaggia demaniale occupata illegalmente: sequestro e denuncia per il titolare di un noto lido

CELLOLE – Blitz dei Carabinieri Forestali di Sessa Aurunca. I militari, i giorni scorsi, hanno accertato un’occupazione abusiva di suolo demaniale da parte del gestore di un noto lido della zona. L’uomo aveva allestito una vasta area della spiaggia con ombrelloni e altre attrezzature, poi noleggiate ai clienti, senza alcuna autorizzazione.

Al termine dei controlli l’intera zona, insieme alle strutture presenti, è stata posta sotto sequestro. Il titolare del lido, è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di occupazione abusiva di area demaniale.

