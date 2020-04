Spostamenti per pranzi domenicali in famiglia o da amici, il sindaco allerta i carabinieri

CASTEL MORRONE – Il sindaco Gianfranco Della Valle ha provveduto ad informare i carabinieri e il comando di polizia locale a proosito di spostamenti di cittadini. “Ci sono troppe perone che escono senza motivo. Oggi è domenica, gli esercizi alimentari sono chiusi così come il cimitero. Gli unici motivi che spingono le persone a spostarsi dunque sono il pranzo domenicale con i parenti piuttosto che una visita agli amici. Non va proprio bene“, ha fatto sapere.

“Abbiamo al momento un solo caso di positività al coronavirus in città che è in via di guarigione e auspico che la situazione dei contagi non si alteri. Nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio intensificheremo i controlli. I trasgressori verranno individuati e multati. Siate responsabili“.