Troppo gravi le ferite riportate dall’animale

SESSA AURUNCA – Incidente, lo scorso venerdì sera, in via Raccomandata a Sessa Aurunca. Alla base dello schianto la presenza di un cinghiale in strada. Vano il tentativo di frenata da parte dell’automobilista, inevitabile lo scontro. Ad avere la peggio l’animale, troppo gravi le ferite riportate.