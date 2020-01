Staffetta della polizia stradale per soccorrere un casertano gravemente ferito

CASERTA – Un uomo, originario della provincia di Caserta, si trovava a bordo dell’autovettura del fratello che, a velocità sostenuta, lo stava portando all’Ospedale di Isernia per prestargli i primi soccorsi dopo che si era ferito gravemente ad un braccio. Arrivati a Sesto Campano, i due uomini si sono imbattuti nella pattuglia di Agnone, a cui hanno chiesto aiuto per la scorta al Nosocomio. Immediata la risposta dei poliziotti i quali, facendo da apripista all’autovettura scortata, in pochi minuti hanno fatto sì che il ferito raggiungesse il ”Veneziale” di Isernia. Le condizioni dell’uomo, oltretutto anche dializzato, sono apparse immediatamente gravi, tanto che, i sanitari di Isernia, hanno predisposto il trasferimento all’Ospedale Cardarelli di Campobasso, richiedendo un ulteriore scorta all’autoambulanza, in modo da accorciare notevolmente i tempi di percorrenza. La pattuglia, con l’assenso delle Prefettura di Isernia e Campobasso, ha scortato l’autoambulanza fino al bivio di Campochiaro, dove si è avvicendata con i colleghi della Sezione di Polizia Stradale del Capoluogo di regione, che a loro volta hanno provveduto alla staffetta al ”Cardarelli”.